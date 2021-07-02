Горняк22: Половина жителей Алтайского края на «удалёнке» стала лучше питаться

Здоровье питание. ЗОЖ Фото: pixabay.com

Жители края подчеркнули, что домашнее питание позволило улучшить качество обедов, а также рацион стал более разнообразным и более дешевым, чем обеды в офисе

Жители Алтайского края стали участниками опроса, как изменилось за 2020 год их питание на удаленке по сравнению с офисным режимом работы. Результатами исследования поделилась служба НН.ru.

Половина опрошенных сотрудников (47%) признались, что качество питания дома улучшилось, 62% отметили, что рацион стал более разнообразным. За плюсы домашней еды высказались 70% опрошенных жителей Алтайского края, 56% признались, что стали больше готовить и у них на это появилось время.

К однозначным плюсам домашних обедов жители Алтайского края добавили и возможность экономить – расходы на питание у многих сократились. Основная часть (это 54%) опрошенных тратит на него до 10 тысяч рублей в месяц.

ТОЛК