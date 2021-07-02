Горняк22: В алтайских колониях отменили свидания из-за коронавируса

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Кроме длительных свиданий, ведомство приостановило и личный прием граждан – обращения теперь нужно подавать через интернет-приемную на сайте УФСИН

Со 2 июля 2021 года в учреждениях уголовно-исполнительной системы Алтайского края приостановлены длительные свидания осужденных с родственниками, сообщает пресс-служба УФСИН региона.

Сделано это в целях предупреждения заболеваемости коронавирусом среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также самих работников уголовно-исполнительной системы.

Родственников просят с пониманием отнестись к ограничительным мероприятиям. Свидания вернутся после улучшения эпидобстановки в крае.

ТОЛК