Горняк22: В Новосибирск привезут мощи святого князя Александра Невского

Мощи святого благоверного князя Александра Невского Фото: vk.com/novosibeparshia

Православную святыню доставят в собор по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и содействию Благотворительного фонда имени князя Владимира

2 июля в Новосибирск в Вознесенский кафедральный собор привезут мощи святого благоверного князя Александра Невского, сообщает Новосибирская митрополия.

В год 800-летия со дня рождения великого князя прикоснуться к святыне смогут верующие в 82 городах России и Белоруссии. 12 июня, в День России, одновременно начались четыре крестных хода со святыми мощами.

В митрополии отметили, что доступ к святым мощам обеспечат с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, в том числе социальной дистанции.

2 июля в 20.45 в Вознесенском кафедральном соборе состоится встреча мощей. В городе реликвия пробудет до 6 июля.

Ранее «Толк» сообщал, что огромная пробка собралась из-за крестного хода на Змеиногорском тракте. 27 июня верующие отправились крестным ходом в село Коробейниково – к чудотворному образу Казанской Божией Матери.

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