Горняк22: На Алтае установили сроки сбора и заготовки диких ягод и орехов

Дикие ягоды Фото: pixabay.com

Сроки сбора орехов и ягод варьируются ежегодно – они определяются из климатических особенностей районов Горного Алтая

Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай установило сроки, когда в Горном Алтае в этом году можно будет заниматься заготовкой орехов и диких ягод, сообщает портал «Новости Горного Алтая».

Раньше всего созревает кедровый орех в Кош-Агачском районе, там его заготовка возможна уже с 11 августа, а вот в Турочакском и Чойском районах – с 15 августа, в остальных районах – только с начала сентября.

Бруснику и клюкву в Горном Алтае можно будет собирать с 10 августа по 1 сентября, чернику – после 10 августа, голубику – с 15 августа, смородину и кислицу (красную смородину) – с 15 июля.

ТОЛК