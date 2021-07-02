Горняк22: У большинства пациентов на ИВЛ обнаружили новый штамм коронавируса

Коронавирус. Лечение Фото: Анна Меньшикова, "Толк"

У пациентов, зараженных новым штаммом коронавируса, болезнь протекает тяжелее, и все чаще для таких пациентов требуется кислородная терапия

Большинство пациентов, зараженных ковидом и попавших под аппараты искусственной вентиляции легких, предположительно, заразились новым штаммом коронавируса «Дельта». У них наблюдают более тяжелое течение ковида, чем прежде у зараженных другими штаммами вируса. Об этом рассказал главный внештатный пульмонолог минздрава России Сергей Авдеев, пишет ТАСС.

По его оценкам, около 90% пациентов с коронавирусом в тяжелом и крайне тяжелом состоянии имеют именно штамм «Дельта».

«Сегодня мы наблюдаем более тяжелое течение COVID-19, больше пациентов требуют кислородной терапии, кислородной поддержки, в том числе и искусственной вентиляции легких», – заявил он.

Между тем, по данным минздрава РФ, сейчас в стране в общей сложности занято около 15% коек от общего фонда, оснащенного ИВЛ.

Штамм «Дельта» был впервые обнаружен в Индии в октябре 2020 года, его часто называют именно индийским. Считается наиболее заразным и агрессивным, все чаще поражает людей работоспособного возраста. Считается, что такой штамм способен инфицировать даже привившихся людей, но болезнь, по предварительным данным, у них будет протекать в более легкой форме.

ТОЛК