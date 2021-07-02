Горняк22: В России намерены провести еще одну реформу пенсионной системы

Банк России и ведущие негосударственные пенсионные фонды (НПФ) разработали реформу пенсионной системы. Они договорились о трансформации накоплений в систему негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).

В ЦБ сообщили, что поддерживают трансформацию «квазигосударственной системы» обязательного пенсионного страхования в формат НПО. Главное отличие новой системы — средства будут принадлежать гражданам, а не государству, пишет «Коммерсант».

Планируется, что новая система будет состоять из трех компонентов. В нее будут входить стандартная пенсионная схема, индивидуальные планы и корпоративные программы. У граждан появиться возможность пополнять и увеличивать свои пенсионные счета, для того, чтобы они могли стать полноценной прибавкой к пенсии.

Для развития НПО будут необходимы налоговые вычеты, а также гарантия всей суммы накопления.

Сейчас проект готовится для презентации министру финансов Антону Силуанову.

Алтайская правда