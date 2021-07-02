Горняк22: Терпение и труд. Гороскоп с 3 по 9 июля 2021 года

«Алтайская правда» публикует авторский гороскоп на неделю по знакам зодиака. Также даны рекомендации на период с 3 по 9 июля 2021 года.

ОВЕН

Лучше не участвовать в массовых мероприятиях, держаться подальше от толпы. Возможны проблемы с желудком. Наконец-то ваша природная импульсивность и резкость могут послужить во благо в решении рабочих вопросов. Почему бы не побаловать детей? Поиграйте или позанимайтесь с ними!

ТЕЛЕЦ

Приветствуются спонтанные поездки на небольшие расстояния, в места отдыха. Лучше всего удастся нецивилизованный уик-энд в палатке на природе. Можно вволю потренировать голосовые связки, громко распевая песни вашей молодости. Решение денежных вопросов сейчас затруднено.

БЛИЗНЕЦЫ

Не стоит спешить в реализации давно задуманных планов и с крупными покупками. Снова и снова проверяйте всю поступающую информацию, будьте стратегом. Если душа просит праздника, можно потратить небольшую сумму, приобретя приятные мелочи, желательно металлические.

РАК

Приятное время, когда можно быть свободным от многочисленных обязанностей. Сейчас вы сам себе хозяин! Не стоит ввязываться в выяснение отношений, бороться с ветряными мельницами! Могут напомнить о себе недолеченные зубы, стоит уделить им внимание, хотя это и не самое приятное занятие.

ЛЕВ

На время стоит отпустить своих домашних немного «погулять», перестав контролировать все и вся. Да и себе желательно позволить свободу от бесконечных «надо» и «должна». Разрешите себе расслабиться, стать «богиней шопинга».

ДЕВА

Наконец-то можно мирно поговорить с близкими о насущных вопросах, но, к сожалению, не получится ни о чем договориться. Стоит принять неопределенность будущего, пустив все на самотек. Положитесь на судьбу. Отдушину найдете в домашних делах, устраивая порядок в доме по собственному разумению.

ВЕСЫ

На работе по-прежнему высокие нагрузки, сложности. И если удастся в кои-то веки собственноручно испечь сладкое блюдо и угостить коллег или просто устроить небольшое чаепитие, это окажется весьма кстати. Во всяком случае, окружающие нуждаются в словах благодарности от вас хотя бы за то, что они есть! Если выразить признательность, сказав простое человеческое спасибо, то мир отзеркалит ваши добрые чувства.

СКОРПИОН

Судьба одной рукой дает вам хлеб насущный, а другой отнимает. Кредиторы могут наседать, долговые обязательства – ужесточиться. Но не унывайте, трудные времена рано или поздно закончатся. Вы сейчас подтверждаете репутацию ответственного и делового человека, что даст уверенность в завтрашнем дне.

СТРЕЛЕЦ

Всячески оказывать помощь и благотворительность людям – насущная необходимость. Без этого не выживут знакомые вам люди, а вы этого не можете допустить. В тяжелой ситуации вы забываете о себе и щедро делитесь своими ресурсами. Но вскоре вы сможете решить и свои задачи.

КОЗЕРОГ

Вследствие тотальной занятости придется мало бывать дома и забросить домашние дела. Вторая половинка может даже забыть, как вы выглядите. Идет проверка на честность в отношении взятых на себя обязательств, будьте щепетильны в денежных вопросах. Тщательно отслеживайте всю бухгалтерию.

ВОДОЛЕЙ

Вашей успешности, выносливости и трудолюбию можно было бы позавидовать, если бы не одно «но». Может сорваться запланированный отпуск или выходные. Или вас очень попросят совершить иные трудовые подвиги. Единственный совет, который можно дать, это терпеть. Улыбнуться, собрать волю в кулак и работать.

РЫБЫ

Можете пребывать в иллюзии относительно нынешней семейной и финансовой ситуации. Завышенные ожидания и оптимизм не всегда уместны. Надежда на то, что все само образуется, неоправданна и приводит к деморализации боевого духа. Вы гибки и внутренне не так уж и слабы. Соберитесь и приступайте к делам!

Нина Стрельцова.

Алтайская правда