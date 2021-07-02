Горняк22: Около 150 км прошли участники Коробейниковского крестного хода

1 июля паломники, следующие в Коробейниково к чудотворной иконе Казанской Божьей Матери, прошли более 25 км. Как уже сообщала «Алтайская правда», Крестный ход вышел из Барнаула 27 июня.

Идти из Белово в Усть-Пристань по щебёнке было трудно. Но несмотря на это участники Крестного хода на двух остановках в пути проводили молебен, стоя все это время на ногах или на коленях.

Вечером паломники стали лагерем около Усть-Пристани. В село к святому источнику и на речку идти было запрещено в связи с коронавирусом, поэтому крестоходовцы обходились водой, привезенной из деревни в бочке по ходатайству отца Никандра, Усть-Пристанского батюшки, который всегда с особой теплотой встречает Коробейниковский крестный ход.

Раньше крестный ход располагался на ночёвку возле церкви в селе. Там же проходил концерт, организованный силами паломников. В этот раз небольшое выступление в лагере устроили междуречинцы, приехавшие из Кемеровской области.

Алтайская правда