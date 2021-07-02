Горняк22: Прогноз ЧС на начало июля сделали в Алтайском крае

В ГУ МЧС по Алтайскому краю рассказали о возможных чрезвычайных ситуациях со 2 по 8 июля 2021 года: в регионе объявлено штормовое предупреждение из-за жары, местами ожидается высокая пожароопасность (4 класс горимости).

Эта семидневка будет очень теплой. По ночам чаще всего столбики термометров будут держаться на отметках от +13 до +17 градусов, дням воздух будет прогреваться от +22 до +29 градусов в среднем. Осадки, от умеренных до сильных, ожидаются на следующей рабочей неделе.

Высока вероятность пожаров в жилом секторе, дачных домах и надворных постройках. Также жаркая погода без существенных осадков будет способствовать росту количества и площади природных пожаров.

В выходные дни ожидается массовый выезд населения за город и на дачные участки. Поэтому возрастает вероятность возникновения очагов природных пожаров на территориях, прилегающих к крупным населенным пунктам и в районах садово – дачных обществ.

Кроме того, из-за нарушений правил дорожного движения, погодных условий (туман в утренние часы), ремонтных работ на автодорогах и увеличения числа легкой мототехники на дорогах сохраняется высокий риск дорожно-транспортных происшествий.

Гидрологическая обстановка ожидается спокойной. При выпадении обильных осадков возможны колебания уровней воды, без достижения критических отметок.

Но при этом высок риск происшествий на водных объектах. Основной причиной является несоблюдения техники безопасности при купании и использовании плавсредства, низкая температура воды в водоемах, нахождение граждан в состоянии алкогольного опьянения и оставление детей вблизи водоемов без присмотра.

На территории края наблюдается пик активности клещей. Ожидается увеличение количества обращений граждан в лечебные учреждения по поводу укусов клещами и случаи заболевания клещевым энцефалитом.

Алтайская правда