Горняк22: Три алтайских спортсмена вошли в расширенной состав сборной РФ на Олимпиаду

Сергей Шубенков Фото: @sergey.shubenkov/Instagram

В расширенный состав команды ОКР вошли 365 спортсменов из 52 регионов страны. Окончательный список будет сформирован к 5 июля

Олимпийский комитет России утвердил расширенный состав участников предстоящих Олимпийских игр в Токио, сообщает сайт организации.

В состав сборной от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) вошли 10 спортсменов, в том числе алтайский барьерист Сергей Шубенков. Они будут выступать в нейтральном статусе.

Регион на самых крупных мировых соревнованиях, если не произойдет форс-мажор, также представит стрелок Сергей Каменский и каноистка Ирина Андреева, сообщает газета «Вечерний Барнаул».

По данным издания, Андреева выступит на двух дистанциях, Каменского можно будет увидеть в трех видах программы, Шубенков побежит на своей коронной дистанции 110 метров с барьерами.

Всего в расширенный состав команды ОКР вошли 365 спортсменов (204 женщины и 161 мужчина) из 52 регионов страны. К 5 июля будет сформирован окончательный состав, в который в итоге войдут как минимум 335 спортсменов.

Олимпийские игры в Токио стартуют 23 июля.

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