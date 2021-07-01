Горняк22: Нетрезвый барнаулец протаранил остановку и киоск на Энтузиастов
Авария. ДТП. Стекло Фото: Vladyslav Topyekha с сайта Pixabay
Из-за тарана пострадал павильон автобусной остановки и торговый киоск, в котором продавали пиво на розлив, водитель, по словам очевидцев, остался жив
В пять часов утра 1 июля не совсем трезвый, как утверждают очевидцы, водитель, протаранил остановочный павильон и киоск на улице Энтузиастов в Барнауле. Об этом сообщает паблик «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте».
На месте работали сотрудники полиции и МЧС, а также скорая помощь. Очевидцы говорят, что в машине находились двое.
ДТП произошло у остановки общественного транспорта, которая называется «Микрорайон Урожайный (улица Попова)».