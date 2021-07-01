Горняк22: Когда Юпитер перейдет в знак Водолея в 2021-м и что это означает

Планета. Затмение. Космос Фото: ParallelVision с сайта Pixabay

В 2021 году Юпитер окажет серьезное влияние на благосостояние человеческого общества. Рассказываем, каким оно будет и в какой зодиакальный знак перейдет планета-гигант

В астрологии существует термин «ингрессия», означающий переход планеты из одного зодиакального знака в другой. Эти переходы задают общее настроение и темп различным сферам нашей жизни, пишет Chronos.

Большую часть 2021 года планета-гигант Юпитер проведет в знаке Водолея.

С 14 мая по 28 июля планета переходила в знак Рыб, а потом вернулась в Водолея. Юпитер пробудет в Водолее до 29 декабря 2021 года.

В этом знаке планета чувствует себя комфортно. Юпитер в Водолее повышает значимость сферы общения и информации. Он поможет достигнуть успеха в интеллектуальной деятельности, IT-сфере, фрилансе, исследования и образовании.

Кроме того, Юпитер в Водолее объединился с Сатурном.

«Юпитер и Сатурн образуют квадрат с Ураном в Тельце, а это значит, что мы можем рассчитывать на множество творческих инноваций во всех отраслях, а также адаптируемся к ведению бизнеса преимущественно онлайн», – пишет Vogue.

Юпитер в Водолее откроет многие тайны прошлого. Это время хорошо подходит для самопознания.

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