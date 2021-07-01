Горняк22: Военные на три часа перекроют Чуйский тракт под Барнаулом
Знак "Стоп" Фото: pixabay.com
Мера необходима для планового движения армейских колонн. Участников дорожного движения просят заранее планировать свой маршрут
В Алтайском крае из-за планового движения военных колонн временно перекроют движение на участке федеральной трассы Р-256 «Чуйский тракт». Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
Проезд для всех видов транспорта будет запрещен:
с 21.50 до 00.50 2 июля от границы Косихинского и Первомайского районов по Чуйскому тракту и далее до села Косиха.
В ГИБДД призвали участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке и заранее планировать маршрут.
Ранее «Толк» рассказывал о том, какие варианты объезда предлагают во время ремонта путепровода на Новом рынке Барнаула.