Горняк22: Военные на три часа перекроют Чуйский тракт под Барнаулом

Знак "Стоп" Фото: pixabay.com

Мера необходима для планового движения армейских колонн. Участников дорожного движения просят заранее планировать свой маршрут

В Алтайском крае из-за планового движения военных колонн временно перекроют движение на участке федеральной трассы Р-256 «Чуйский тракт». Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Проезд для всех видов транспорта будет запрещен:

с 21.50 до 00.50 2 июля от границы Косихинского и Первомайского районов по Чуйскому тракту и далее до села Косиха.

В ГИБДД призвали участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке и заранее планировать маршрут.

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