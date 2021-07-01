Горняк22: В России у должников появился неприкосновенный минимальный доход

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Данное правило не распространяется на возмещение вреда в связи со смертью кормильца, ущерба, причиненного преступлением, вреда, причиненного здоровью, взыскание алиментов

Владимир Путин подписал закон о защите от взыскания минимального ежемесячного дохода должника и лиц, которые находятся у него на иждивении. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

По новым правилам, заработная плата и другие доходы должника, равные прожиточному минимуму населения, в целом по РФ включили в имущество, которое нельзя списать за долги.

Так, должники имеют право обратиться к судебному приставу и указать счет, с которого нельзя будет списывать такую сумму (12 702 рубля на 2021 год по РФ). Если в регионе проживания прожиточный минимум выше, то в расчет берется он.

При наличии иждивенцев должник может обратиться в суд с требованием сохранить заработную плату и иные доходы в размере, превышающем прожиточный минимум трудоспособного населения.

Авторы проекта отметили, что новый закон – это механизм дополнительной социальной защиты для инвалидов, пенсионеров и других социально уязвимых категорий граждан.

Ранее «Толк» сообщал, что с 1 июля начинается прием заявлений на выплаты одиноким родителям и беременным. Подать заявление можно будет на портале «Госуслуги» или в клиентской службе Пенсионного фонда по месту жительства.

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