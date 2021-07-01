Горняк22: Моргенштерн перевел 10 млн рублей больному ребенку и запустил челлендж

Моргенштерн Фото: Instagram.com/morgen_shtern

25 июня рэпер вышел в прямой эфир с мамой мальчика, а также опубликовал в Instagram и Youtube видео, в которых призвал всех помочь ребёнку

Рэпер Моргенштерн перевел более 10 млн рублей на лечение трехлетнего ребенка из Тимашевска Краснодарского края, сообщают «Кубанские новости».

Мальчику поставили диагноз «спинальная мышечная атрофия второго типа», для лечения ребёнку нужен укол препарата «Золгенсма». Лекарство стоит около 168 млн рублей. При этом врачи разрешают ставить его только детям, которые весят менее 13,5 кг. До этой отметки мальчику остается около 150 гр.

Музыкант сделал два пожертвования. Сначала рэпер отправил мальчику 4 млн рублей, а 27 июня перевел еще 6 666 666 рублей. Его инициативу поддержали и другие известные люди, среди которых оказались Валя Карнавал, Приятный Ильдар, Даня Милохин и Егор Шип. За несколько дней семья получила около 19 млн рублей. В настоящее время для лечения собрали уже почти треть от необходимой суммы – 49,4 млн рублей.

Ранее Моргенштерн пожертвовал 666 666 рублей детям из детских домов во время акции «День заботы». По словам кураторов проекта, это было крупнейшее пожертвование от частного лица за всю историю проведения.

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