Горняк22: Барнаульцев бесплатно прокатят на колесе обозрения в парке

Парк. Колесо обозрения Фото: instagram.com/arlekinopark

В этом году площадка отмечает свой 10-летний юбилей. В честь этого события здесь подготовили праздничную программу, которая состоится 1 июля

Барнаульский парк «Арлекино» объявил о бесплатных часах катания на колесе обозрения в честь своего 10-летнего юбилея. Об этом площадка сообщила в соцсетях.

Вход на аттракцион будет открыт безвозмездно 1 июля с 17.00 до 20.00.

На центральной аллее «Арлекино» гостей также ждет концертная программа и подарки.

При этом администрация напоминает о необходимости быть в масках и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее «Толк» рассказывал о том, что барнаульцы развивают дискотеки на открытом воздухе в качестве альтернативы клубам.

ТОЛК