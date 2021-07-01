Горняк22: Роспотребнадзор назвал меры предосторожности после прививки от коронавируса

Вакцинация. Прививка. Фото: Виталий Барабаш

В надзорном ведомстве также подчеркнули, что вакцинация не создает дополнительных рисков и не угрожает здоровью нерожавших женщин и их будущего потомства

Роспотребнадзор рассказал, что делать после вакцинации от коронавируса. Ведомство опубликовало советы для привитых людей.

«У некоторых людей после вакцинации может возникнуть гриппоподобный синдром. Это нормально. Допускается также симптоматическая терапия. Можно принять жаропонижающие и противовоспалительные средства», – объяснили в ведомстве.

Роспотребнадзор заявил, что в первые три дня после вакцинации привитому нужно избегать интенсивных физических нагрузок и не посещать сауны, также следует ограничить употребление алкоголя.

«Полноценный иммунный ответ будет формироваться 35-42 дня, поэтому в течение этого периода необходимо соблюдать все меры предосторожности, чтобы не заразиться. Необходимо носить маску, соблюдать правила личной гигиены и социальную дистанцию», – отметили эксперты.

В Роспотребнадзоре напомнили, что остановить распространение инфекции и справиться с эпидемией можно только с помощью вакцинации и формирования коллективного иммунитета.

Ранее «Толк» сообщал, что бизнес-объединения Алтая призвали коллег поощрять привитых работников. Представители отраслей считают, что вакцинация – единственный способ остановить пандемию и избежать локдауна.

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