Горняк22: В парке «Изумрудный» в Барнауле начнут новый этап благоустройства

Работы по благоустройству в парке "Изумрудный" Фото: barnaul.org

Для барнаульцев, которые приходят в парк с собаками, обустроят специализированную площадку для выгула и дрессировки питомцев

В барнаульском парке «Изумрудный» начинают очередной этап благоустройства. Всего на работы выделено более 91 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии города.

Основные работы, которые намечено сделать в этом году – благоустройство центральной аллеи (здесь сделают дополнительное освещение по пешеходным дорожкам), установка беседки для отдыха, двух детских и четырех спортплощадок, а также площадки для выгула собак.

Сейчас в парке демонтированы старые конструкции, идет разметка территории, планируются котлованы под дорожки. Строители отмечают, что при проведении работ не затронут зеленые насаждения парка.

Все работы намечено закончить до 1 ноября. Они проводятся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Напомним, в прошлом году в парке уже провели первый цикл благоустроительных работ – в частности, были оборудованы пешеходные и велодорожки, высадили деревья и газон, смонтировали наружное освещение. В 2021 году работы не закончатся – последний, третий, этап проведут летом 2022-го.

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