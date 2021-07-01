Горняк22: Жительница Барнаула не продолжит борьбу за миллион рублей в реалити-шоу

29 июня на телеканале «Пятница!» вышел эфир популярного реалити-шоу «Кондитер» с ведущим Ренатом Агзамовым. Среди участников шоу была и Валерия Кремнёва, врач-стоматолог из Барнаула.

Её хобби — кондитерское искусство – и привело героиню в шоу. Она прошла масштабный кастинг, чтобы побороться за звание лучшего кондитера страны и миллион рублей.

Участникам кулинарного поединка нужно было предстать со своими тортами перед судьями. Валерия сделала кондитерское изделие из бисквитного теста, украсила его фруктами и ягодами.

Но звездный кондитер Ренат Агзамов решил, что торт не получился, а Валерия с ним согласилась. Вот так и закончилась борьба нашей землячки на федеральном телеканале.

Наша землячка занимается кулинарией в свободное время, а на работе она все-таки врач-стоматолог. И в эфире шоу озвучила пять правил, соблюдение которых позволит сохранить здоровье полости рта. Надо: соблюдать гигиену рта, регулярно посещать стоматолога, после приема сладкого полоскать рот или пользоваться жевательной резинкой, делать плановую санацию полости рта и есть меньше карамели. Вот такой простой залог здоровой улыбки мы получили от Валерии.

Барнаул

Алтайская правда