Горняк22: Завершается опрос о месте установки стелы «Город трудовой доблести» в Барнауле

Опрос о месте установки стелы «Город трудовой доблести» завершается в Барнауле вечером 1 июля. К настоящему моменту предложено 22 варианта, самым популярным стала площадь Советов.

Также горожане предлагали установить стелу в сквере на пересечении пр. Калинина и ул. Кулагина, площади Победы и Сахарова, аллее на проспекте Космонавтов, ул. Мало-Тобольской и других местах. Пространства подобраны с учётом того, что на майские праздники и День города возле стелы будут проходить праздничные мероприятия и салюты.

Напомним, в городе, удостоенном звания «Город трудовой доблести», устанавливается соответствующая стела. Таковы требования законодательства.

Фото: barnaul.org

Барнаул

Алтайская правда