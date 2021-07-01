Горняк22: Всероссийский крестный ход проходит в Алтайском крае

С 27 июня проходит Всероссийский крестный ход «Барнаул – Коробейниково».

Молитвы в пути

В 23-й раз паломники в течение недели пройдут более 200 километров, чтобы в субботу, 3 июля, поклониться Коробейниковской Казанской иконе Божией Матери. Это день ее рождения.

Икона считается чудотворной, поэтому каждый крестоходовец идет со своей просьбой к защитнице земли русской.

Кто-то просит здоровья, кто-то суженого, кто-то счастья. Для этого верующие совершают духовный подвиг, проводя многочасовые переходы по полевым дорогам в молитвах. Каждый день начинается с литургии. В дороге на привалах поют акафист Божией Матери, служат молебны.

Весь путь паломников в этот раз будут сопровождать епископ Рубцовский и Алейский Роман, священники и священнослужители из сел и городов, монахи и монахини.

По-прежнему в строю всеми любимый за его добрый нрав схимник Иоанн. Ему более 70 лет, и все молятся за его здоровье.

Крестоходовцы уже прошли по маршруту село Новороманово и Калманку Калманского района. Впереди еще Красноярка, Белово, Усть-Пристань, озеро недалеко от Елбанки и Коробейниково.

Чтобы легче было под палящим солнцем и дождем, паломники берут благословение у священников, которые подбадривают верующих на каждом привале.

– Как только силы заканчиваются, я подхожу к батюшке и прошу благословения, сразу сил прибавляется, – говорит шестидесятилетняя сестра Лариса.

Она молится в дороге за здоровье своей дочери, зятя и внуков.

– Пусть у них все будет хорошо, тогда и мне полегче. Хотела с собой взять среднего внука. Ему уже 8 лет, в деревню к другой бабушке отправили на каникулы, чтоб сил набирался. Он у нас хоккеист, сложные тренировки каждую неделю. Жалко его, совсем не отдыхает, – переживает паломница.

Сестра Валентина молится Богородице, чтобы найти общий язык с сыном:

– Он в детстве в воскресную школу ходил, потом в молодежное православное объединение. А после как отрезало, из дома ушел, снимает квартиру со своей девушкой, в церковь не ходит. Звала его в крестный ход, отказался. Сказал: «У меня свой путь, а у тебя, мама, свой». Надеюсь, что он найдет свой путь к Богу.

Некоторые прихожане алтайских храмов не смогли пойти по разным причинам в этом году в крестный ход, поэтому звонили своим знакомым и просили помолиться за них и своих близких.

– Татьяна, подай записочки за здравие. Я тебе имена пришлю на WhatsApp: за Любовь, за Владимира, за Иоанна. Не забудь, – наказывает своей подруге-крестоходовке сестра Люба.

Ирина просит знакомую:

– Помолись за мою дочь, ей только что сделали операцию. Мы все за нее переживаем. Я ее бросить не могу и с вами пойти, нужно с внуком сидеть.

Красивые и нарядные

Участники крестного хода – одна большая семья, костяк остается прежним из года в год. Паломники приезжают в Барнаул автобусами не только из городов и районов края, но и из Томска, Новосибирска, Кемерова и других городов Сибири и России. Встречаются раз в год со своими знакомыми по крестному ходу, а потом с нетерпением ждут новой теплой дружеской встречи.

Каждый год они готовятся к походу как к великому празднику: шьют или покупают наряды, чтобы предстать перед иконой в самом лучшем. Особенно выделяются из всех крестоходовцы, регулярно приезжающие на Алтай из Междуречья Кемеровской области. Женщины проходят весь путь в красивых, старинного кроя русских сарафанах.

Паломники запасают в дорогу угощение, чтобы поделиться со знакомыми вкусненьким. В основном постное: орешки, курага, огурцы, шоколад, рыбные консервы, зелень, соленья. Вечером после молитвы садятся трапезничать своим приходом и беседуют на темы православного христианства, вспоминают о подвигах святых, чудесах.

Есть мясо и молочное до следующего воскресенья нельзя, пока не закончится пост.

После субботней праздничной всенощной в Коробейниково, когда все причастятся, паломники, как правило, разговляются, припасая на этот случай бутылочку красного вина и запрещенную постом вкусняшку.

Утром 4 июля паломников развезут на автобусах по своим городам и селам до следующего крестного хода, полных сил и православной веры на весь следующий год.

Фото автора

Алтайская правда