Горняк22: Алтайская молодежь внесла дополнения в национальные проекты РФ

В июне Росмолодёжь и автономная некоммерческая организация «Национальные приоритеты» объявили сбор инициатив, направленных на поддержку молодежи, для включения во все национальные проекты России.

– Помимо сбора идей на информационных платформах предусматривалось проведение открытых обсуждений. По итогам сформировали конкретные предложения. Молодые люди стали авторами программ поддержки молодежи в разных сферах, начиная от образования и культуры и заканчивая наукой и дорожной инфраструктурой, – поясняют организаторы.

Наша молодежь не осталась в стороне. Так, 23 июня прошла стратегическая сессия с лидерами молодежных НКО и студенческих объединений региона. Далее к мозговому штурму присоединилась молодежь из муниципалитетов.

– Ребятами изучены 14 нац­проектов. Вместе мы сформулировали потребности молодежи, предложили меры, направленные на их обеспечение, – говорит заместитель начальника регионального управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Ирина Рыбина.

Ирина Сергеевна была модератором сессии. По ее мнению, национальные проекты – это мощный ресурс развития государства:

– Стратегически важно, чтобы молодежь нашла себя в каждом нацпроекте. Открытый сбор инициатив, организованный Росмолодёжью, отличный инструмент услышать каждого молодого человека, предложить реальные механизмы решения проблем, – подчеркнула Рыбина.

В итоге были разработаны 15 предложений. Работа в крае по сбору идей продолжилась до 27 июня. Свою лепту внесли и представители краевого студенческого отряда «Алтай». Руководитель регионального штаба Алтайского отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Маргарита Котовщикова рассказывает:

– Бойцы предлагают поддерживать медицину на селе: продолжать строить ФАПы, больницы, предоставлять возможность врачам бесплатно ездить по России. Если говорить об экологии, нужно переходить на альтернативные источники энергии. В вузах важно развить институт наставничества.

Кроме того, наша молодежь продолжит участвовать в конкурсах федерального уровня. Так, парни и девушки заявили о себе во Всероссийском студенческом конкурсе «Твой ход». Это новый проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Сейчас проходит второй этап конкурса. С 21 июня по 10 августа лидерам предстоит выбрать направление, определиться с личным или командным форматом работы. В третий этап выйдут 10 тысяч лучших студентов России.

Алтайская правда