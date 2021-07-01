Горняк22: Что изменится в жизни жителей России с 1 июля
С 1 июля в России вступают в силу некоторый изменения. Они коснутся новых пособий, тарифов на ЖКУ, ипотечного кредитования, национальной карты «Мир» и других.
Родители-одиночки
Получат право на получение новых пособий на детей беременные из малообеспеченных семей и родители-одиночки.
Деньги будут поступать с месяца постановки на учет в консультацию в первые недели беременности. Размер выплат будет зависеть от материального состояния семьи.
Родители-одиночки смогут получать выплаты на детей до 16 лет.
Пособие распространяется и на детей-сирот, которое сможет получить их опекун или попечитель.
Сумма будет индексироваться с 1 января с учетом роста прожиточного минимума на ребенка в регионе.
Тарифы
С 1 июля увеличится стоимость жилищно-коммунальных услуг. Общероссийский рост составит порядка 4%. В ФАС отметили, что фактический размер будет около 3,3%.
Ипотека
Ипотеку под 6% смогут взять семьи, в которых родился ребенок с 2018 года. Также эта программа даст возможность снизить ставки по уже имеющемуся кредиту.
Продлится на год программа льготных займов на жилье в новостройках. Однако максимальная ставка по ней увеличится с 6,5 до 7%.
Кроме того, до трех млн рублей снизится предельная сумма кредита.
Карта «Мир»
С начала июля банки перестанут перечислять пенсии, пособия и выплаты из маткапитала на карты систем Visa и MasterCard . Все они будут приходить только на карту «Мир».
Если национальной карты у гражданина нет, то банк зачислит деньги на счет, не привязанный к карте. При отсутствии такого счета получатель в течение десяти дней должен явиться в банк, в противном случае на 11-й день деньги вернуться в Пенсионный фонд.
Техосмотр
С 1 июля станут более жесткими правила проведения техосмотра для автомобилей с пробегом и с измененной конструкцией.
Технические процедуры теперь надо будет проходить в спецлабораториях.
Переболевшие коронавирусом
С этого месяца россияне, переболевшие коронавирусом, смогут пройти углубленную диспансеризацию. Она будет доступна по полису ОМС до конца 2023 года. Первыми смогут пройти обследование переболевшие в тяжелой и средней форме.
Российский поисковик
С июля на гаджеты с операционными системами Android и iOS будет устанавливаться российский поисковик — «Яндекс.Браузер». Также они должны оснащаться приложениями «Яндекс.Карты», «Яндекс.Диск», «Госуслуги», »Почта Mail.ru», соцсетями «ВКонтакте» и «Одноклассники» и другими.
Сигареты
С 1 июля табачные изделия не смогут продавать дешевле 107,78 руб. за пачку. Также запретят реализовывать немаркированный альтернативный табак.
В этом году акцизы увеличились на 20%, поэтому пачка сигарет в среднем будет стоить от 120 до 140 рублей.