Горняк22: Что изменится в жизни жителей России с 1 июля

С 1 июля в России вступают в силу некоторый изменения. Они коснутся новых пособий, тарифов на ЖКУ, ипотечного кредитования, национальной карты «Мир» и других.

Родители-одиночки

Получат право на получение новых пособий на детей беременные из малообеспеченных семей и родители-одиночки.

Деньги будут поступать с месяца постановки на учет в консультацию в первые недели беременности. Размер выплат будет зависеть от материального состояния семьи.

Родители-одиночки смогут получать выплаты на детей до 16 лет.

Пособие распространяется и на детей-сирот, которое сможет получить их опекун или попечитель.

Сумма будет индексироваться с 1 января с учетом роста прожиточного минимума на ребенка в регионе.

Тарифы

С 1 июля увеличится стоимость жилищно-коммунальных услуг. Общероссийский рост составит порядка 4%. В ФАС отметили, что фактический размер будет около 3,3%.

Ипотека

Ипотеку под 6% смогут взять семьи, в которых родился ребенок с 2018 года. Также эта программа даст возможность снизить ставки по уже имеющемуся кредиту.

Продлится на год программа льготных займов на жилье в новостройках. Однако максимальная ставка по ней увеличится с 6,5 до 7%.

Кроме того, до трех млн рублей снизится предельная сумма кредита.

Карта «Мир»

С начала июля банки перестанут перечислять пенсии, пособия и выплаты из маткапитала на карты систем Visa и MasterCard . Все они будут приходить только на карту «Мир».

Если национальной карты у гражданина нет, то банк зачислит деньги на счет, не привязанный к карте. При отсутствии такого счета получатель в течение десяти дней должен явиться в банк, в противном случае на 11-й день деньги вернуться в Пенсионный фонд.

Техосмотр

С 1 июля станут более жесткими правила проведения техосмотра для автомобилей с пробегом и с измененной конструкцией.

Технические процедуры теперь надо будет проходить в спецлабораториях.

Переболевшие коронавирусом

С этого месяца россияне, переболевшие коронавирусом, смогут пройти углубленную диспансеризацию. Она будет доступна по полису ОМС до конца 2023 года. Первыми смогут пройти обследование переболевшие в тяжелой и средней форме.

Российский поисковик

С июля на гаджеты с операционными системами Android и iOS будет устанавливаться российский поисковик — «Яндекс.Браузер». Также они должны оснащаться приложениями «Яндекс.Карты», «Яндекс.Диск», «Госуслуги», »Почта Mail.ru», соцсетями «ВКонтакте» и «Одноклассники» и другими.

Сигареты

С 1 июля табачные изделия не смогут продавать дешевле 107,78 руб. за пачку. Также запретят реализовывать немаркированный альтернативный табак.

В этом году акцизы увеличились на 20%, поэтому пачка сигарет в среднем будет стоить от 120 до 140 рублей.

Алтайская правда