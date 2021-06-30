Горняк22: Выплаты ряду категорий граждан увеличат в Алтайском крае с 1 июля

Рубли. Деньги Фото: pixabay.com

Повышение сумм пособий затронет порядка 244 тысяч жителей региона – ветеранов труда, тружеников тыла и реабилитированных

В Алтайском крае с 1 июля увеличат ежемесячные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным, сообщает региональное Минсоцзащиты.

Ветераны труда и ветераны труда Алтайского края будут получать 640 рублей (вместо 615), труженики тыла, реабилитированные и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, – 620 рублей (вместо 595).

По данным ведомства, сейчас право на получение мер соцподдержки имеют свыше 69 тысяч ветеранов труда, почти 175 тысяч ветеранов труда Алтайского края, 463 труженика тыла, почти 11 тысяч реабилитированных и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий.

Решение о повышении выплат принято согласно бюджету на 2021 год.

Ранее «Толк» сообщал о том, что с 1 июля начинается прием заявлений на выплаты одиноким родителям и беременным.

ТОЛК