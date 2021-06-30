Горняк22: Часть Железнодорожного и Центрального районов Барнаула отключат от горячей воды

Горячая вода Фото: телеканал "Толк"

Ресурса не будет в 144 многоквартирных домах, нескольких больницах – всего под отключение попадут свыше 15 тысяч человек

Часть жителей Железнодорожного и Центрального районов Барнаула отключат от горячей воды на одни-двое суток. Об этом сообщает Сибирская генерирующая компания в своем Telegram-канале.

На сутки, с 9.00 30 июня до 9.00 1 июля, ресурса не будет в 93 многоквартирных и 35 частных домах, пяти детских садах, четырех больницах и восьми школах Центрального района.

Двое суток, с 9.00 30 июня до 9.00 2 июля, горячую воду отключат в 51 многоквартирном доме, четырех детский садах, двух больницах и трех школах Железнодорожного района.

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В целом без воды в это время будут свыше 15 тысяч человек.

Мера для проведения плановых работ на теплосетях – замены запорной арматуры и переустановки заглушек.

Ранее «Толк» сообщал о том, что с 28 июня без горячей воды останутся 87 тысяч барнаульцев.

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