Горняк22: Кондукторов и водителей пассажиртранса Барнаула привьют от COVID-19

Автобус. Общественный транспорт Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

Для сотрудников общественного транспорта краевой столицы проведут выездную вакцинацию – сейчас прорабатывается соответствующий вопрос

Кондукторов и водителей общественного транспорта Барнаула вакцинируют от COVID-19. Об этом сообщает пресс-центр администрации города.

«В ближайшее время будет проработан вопрос проведения выездной вакцинации для сотрудников», – говорится в сообщении.

Руководители предприятий транспорта проведут с сотрудниками разъяснительную работу о необходимости соблюдать санитарно-эпидемиологические требования – пользоваться средствами защиты на рабочих местах, не оказывать услуги гражданам без масок.

Ранее стало известно, что в Барнауле возобновили регулярные проверки масочного режима в автобусах и трамваях.

ТОЛК