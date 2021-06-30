Горняк22: В России повысили возраст получения лицензии на оружие до 21 года

Оружие Фото: pixabay.com

Повышение возраста не касается тех, кто проходит либо проходил военную службу, служит в государственных военизированных организациях и имеет воинские звания

Президент Владимир Путин подписал закон о повышении до 21 года возрастной планки для владения огнестрельным оружием. Документ опубликован на портале правовой информации.

По новым правилам охотничье оружие, огнестрельное оружие ограниченного поражения и длинноствольное оружие самообороны могут приобретать лица, достигшие 21 года, а не 18 лет. Совершеннолетние граждане при этом все еще смогут купить гладкоствольное или нарезное длинноствольное охотничье оружие для занятий спортом.

Кроме того, с 18 лет охотничье оружие по-прежнему смогут приобретать коренные малочисленные народы, которые ведут традиционный образ жизни, профессиональные охотники, а также работники юридических лиц «с особыми уставными задачами».

При этом лицензию на оружие не смогут получить те, у кого есть судимость за незаконный оборот оружия, умышленное преступление против несовершеннолетнего, терроризм и экстремизм. Закон также запрещает покупку оружия гражданам с двумя и более погашенными судимостями.

Напомним, что президент поручил ужесточить правила владения оружием после стрельбы в школе № 175 в Казани, которую устроил 19-летний Ильназ Галявиев. 11 мая он через главный вход вошел в гимназию и начал стрелять по учителям и школьникам. Девять человек погибли.

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