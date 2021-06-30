Горняк22: Директор певицы МакSим призвала фанатов включить режим тишины

MaкSим Фото: кадр из youtube.com

Маргарита Соколова, которая сама попала в больницу вслед за певицей, поблагодарила всех, кому они оказались не безразличны, но потребовала прекратить звонки

Директор певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова обратилась к поклонникам и всем интересующимся состоянием артистки на своей странице в Instagram с просьбой перестать ее беспокоить и не создавать ажиотаж

«Прошу вас, люди, включите режим тишины! Это то, что сейчас нам всем необходимо. Я всем благодарна за поддержку и участие», – написала она.

По словам директора, звонки на её телефон не прекращаются ни на минуту. Она обещала ответить на все вопросы, но лишь после того, как ее собственное самочувствие будет приемлемым.

«Я сейчас пытаюсь выбраться и жду, как и все, хороших новостей! Честно скажу, что мне тревожно и иногда нападает паника, но я борюсь. Эта болезнь оставляет шрамы! Те, кто может привиться – прививайтесь. Остальные – соблюдайте правила безопасности», – заключила женщина.

По её словам, певицу лечат лучшие врачи. Соколова отметила, что 18 июня она в последний раз разговаривала с МакSим, и тогда настроение артистки было бодрым.

15 июня стало известно, что певицу госпитализировали в тяжелом состоянии. 19 июня её подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. Спустя два дня представитель артистки Яна Богушевская подчеркнула, что певица находится в крайне тяжелом состоянии. По последним данным, её легкие уже поражены на 80%.

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