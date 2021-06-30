Горняк22: Юрист рассказал, положена ли компенсация за увольнение при отказе от вакцинации

Юрист Фото: pixabay.com

Эксперт отметил, что человек, который отказывается от вакцинации, но при по работе продолжает контактировать со множеством людей, берет на себя ответственность за их здоровье

Юрист Юрий Капштык рассказал, может ли сотрудник взыскать компенсацию с работодателя за увольнение из-за отказа ставить вакцину от коронавируса, сообщает «Слово и Дело».

По словам юриста, если сотрудник не хочет вакцинироваться, локальные нормативные акты в регионах, где ввели обязательную вакцинацию, позволяют уволить его без какой-либо компенсации.

«Если речь идет про регионы, где не ввели обязательную вакцинацию, но работодатель принуждает сотрудников вакцинироваться, это уже другой вопрос. Если его уволят, он может рассчитывать на компенсацию материального ущерба в связи с утратой работы по вине работодателя», – объяснил юрист.

Юрий Капштык подчеркнул, что чаще всего подобные иски о компенсации заканчиваются справедливым требованием о восстановлении на работе. Кроме того, пропуск рабочего времени считается вынужденным прогулом сотрудника, которому работодатель впоследствии должен возместить пропущенное время.

Ранее «Толк» сообщал, что в Алтайском крае могут усилить требования к въезжающим туристам. Сейчас в регионе проходят рейды по турбазам на соблюдение эпидемиологических требований.

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