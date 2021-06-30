Горняк22: День соцсетей и не только – какие праздники отмечают 30 июня
Соцсети Фото: pixabay.com
В последний день июня у всех любителей (и просто пользователей соцсетей) есть повод устроить торжество. Но это не единственный праздник 30 июня
Какие праздники отмечают 30 июня
- Всемирный день социальных сетей (World Social Media Day). Этот неофициальный праздник появился в 2010 году по инициативе сайта Mashable, чтобы пользователи осознали влияние социальных сетей на глобальное общение.
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Профессиональные праздники – День радиотехнических войск противовоздушной обороны ВКС РФ и День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы РФ.
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В Международный день астероида (International Asteroid Day) во всем мире вспоминают о падении Тунгусского метеорита в сибирскую тайгу.
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В США отмечают День Национальной организации женщин и День коктейля «Май Тай».
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30 июня именины празднуют Никифор, Иосиф, Кирилл, Мануил, Никита, Измаил, Савелий.
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