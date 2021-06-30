Горняк22: Выплаты ветеранам труда и труженикам тыла увеличили в Алтайском крае

В Алтайском крае с 1 июля увеличены размеры выплат ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным. Речь идет о ежемесячных пособиях, которые не индексировались несколько лет.

Для ветеранов труда выплата выросла с 615 до 640 рублей. Труженики тыла, реабилитированные и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, теперь будут получать 620 руб. вместо 595 рублей.

По данным регионального министерства социальной защиты, в крае проживают более 69 тысяч ветеранов труда и почти 175 тыс. ветеранов труда Алтайского края, свыше 460 тружеников тыла и около 10,9 тыс. жертв политических репрессий.

Алтайская правда