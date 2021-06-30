Горняк22: В Алтайском крае проходит акция «Вода – безопасная территория»

Фото Евгений НАЛИМОВ

С начала этой недели в Алтайском крае стартовала акция «Вода – безопасная территория». Несмотря на то, что жару сменила более прохладная погода, желающие отдохнуть у речек и озер находятся. Конечно, на то оно и лето. Но хотелось бы, чтобы такие «вылазки на природу» обходилось без жертв. Вот и принимаются все меры профилактики. На днях журналисты «АП» побывали в одном из рейдов вместе с инспекторами МЧС.

Вот и приплыли

…С утра накрапывал дождь, но потом летняя жара взяла свое. И два катера ГИМС отправились патрулировать Обь. Безопасность на воде всегда под пристальным вниманием инспекторов. Это касается не только купальщиков, но и водителей маломерных судов, гидроциклов.

Вот наша «Касатка» под управлением Анатолия Катаева, разрезая водную гладь, мчится навстречу ветру. Большая часть берегов еще подтоплена, но кое-где можно заметить палатки отдыхающих, рыбаков. А вот и повод остановиться – на волнах качается моторка, в которой женщина, мужчина

и девочка лет девяти. Катаев включает сирену, подает сигнал остановиться. Подплываем ближе. Инспектор представляется, просит показать документы. Мужчина сразу же достает папку с бумагами.

– В 2017 году у вас техосмотр пройден, остался год, не забудьте, – говорит Катаев, посмотрев документы. – Лодка укомплектована полностью? Конец Александрова покажите. Либо спасательный круг должен быть.

Эта просьба, судя по всему, застала владельца лодки врасплох. Мужчина пытается тут же найти выход из положения – посмотрев по сторонам, кивает на спасательный жилет, который лежит на дне лодки. Но, увы, это не то, что надо.

– Отсутствие спасательных средств, предусмотренных законодательством, приравнивается к эксплуатации судна в неисправном состоянии. Влечет его постановку на штрафстоянку, а также штраф от 15 до 20 тысяч рублей. Вы это понимаете? – спрашивает инспектор Катаев. – У вас должен быть конец Александрова. Выходить надо укомплектованным как положено. Это же не просто так придумано! Если начнет кто-то тонуть, вам нечем будет его спасти… Базируетесь где? Возвращайтесь немедленно! Приводите все в соответствие. Если я вас сегодня еще увижу на реке без необходимых спасательных средств, отправлю лодку на штрафстоянку…

Семья явно не ожидала, что дело примет такой оборот. Сумма штрафа пугает. Откуда, мол, такие деньги? И на базу вернуться пока не могут. В палатке на берегу спит родственник.

– Значит, ждите, пока проснется, а затем отправляйтесь на базу, – повторяет инспектор. – Пока лодку вытаскивайте на берег: нельзя ее эксплуатировать с такой комплектацией.

Купаться запрещено

Пока идем до «Леруа Мерлен», излюбленного места купальщиков, которое никогда не было официальным пляжем, инспектор останавливает и другие лодки, проверяет документы, есть ли спасательные средства. Патруль должен быть бдительным.

Берег замусорен, захламлен. Чуть ли не на каждом шагу натыкаешься на пластиковую или стеклянную тару. Но это отнюдь не пугает трех симпатичных девушек в купальных костюмах, расположившихся на принесенных с собой пледах. Катаев объясняет им:

– Здесь купаться запрещено, непонятно, какая вода по качеству. На дне может оказаться что угодно. И получите травму. Если кому-то станет плохо, ему не смогут оказать помощь. Спасателей тут нет. В ближайшие дни откроется городской пляж – там купаться безопасно. Вот возьмите памятку, как нужно вести себя на воде.

– Ноги-то намочить можно? – интересуется одна из девушек, представившаяся Кариной.

По словам девушек, они студентки одного из барнаульских вузов, накануне сдали госэкзамен и вот решили теперь пойти позагорать. Купаться, как признаются, хочется, но об ответственном отношении к своему здоровью не забывают.

Тем временем на берегу появляется целая компания – три женщины средних лет с ребятишками. Пока взрослые располагаются, чтобы позагорать, мальчик и девочка, сбросив с себя вещи, бегут к воде. Анатолий Катаев предлагает и этим отдыхающим ознакомиться с памяткой:

– Почитайте. В ближайшие дни вода спадет и откроется городской пляж. Особенно смотрите за детьми. Был в случай в Бобровке еще в апреле. На пикник выехала семья шашлыки пожарить. Ребенок 8-летний вышел на берег, а он обвалился в воду. Мальчика когда вытащили, то откачать не смогли…

Опасный период

Уровень Оби в черте Барнаула довольно высокий, и все городские пляжи еще не приступили к работе. Этот период считается очень опасным. В жаркие дни люди начинают собственный купальный сезон – забираются в воду где понравится, в том числе в запрещенных местах, невзирая на таблички, информирующие об этом. А под водой могут оказаться кусты, мусор, битое стекло… В это время чаще всего случаются происшествия с людьми и на водоемах края.

В прошлом году, когда были закрыты из-за ковида летние оздоровительные лагеря, дети находились дома и часто самостоятельно выходили на воду. Не обошлось без смертельных случаев. Нынче ситуация проще. Тем не менее не стоит расслабляться.

– Если большое скопление людей на берегу и в воде находятся дети, сложно определить, под надзором они или нет, – рассказывает Анатолий Катаев. – Начинаем разбираться – появляются откуда-то мама или отец… Часто приходится делать замечания в этом отношении родителям, ведь беда может случиться с их детьми буквально за секунды. От маленьких детей нельзя отходить ни на минуту! Обязательно должен быть контроль. Если дети на берегу купаются и взрослых с ними нет, с сотрудниками полиции мы доставляем их в инспекции по делам несовершеннолетних. Туда приглашаем потом родителей. Они несут ответственность за то, что оставили детей в опасности.

Простые правила

Первый этап акции про­длился до 27 июня. В рейдах, патрулировании, встречах с людьми разных возрастов было задействовано около 900 человек. Разъяснительные беседы о правилах безопасного поведения на водоемах – основное направление в работе с отдыхающими.

Стоит соблюдать простые правила, о которых напоминают сотрудники Главного управления МЧС России по краю. Тогда отдых у воды будет безопасным.

Кстати

Во время акции планируется посетить свыше 600 так называемых диких пляжей. Также сотрудники ГИМС приезжают в летние детские лагеря и санатории, где рассказывают ребятам о правилах безопасности на воде, учат, как правильно помочь утопающему.

Алтайская правда