Горняк22: ПФР с 1 июля начнет прием заявлений на новые пособия

C 1 июля 2021 года изменится порядок начисления и выплаты пособия при постановке на учет в ранние сроки беременности. Оно перестанет быть единовременным и превратится в ежемесячное. Правда получить его смогут не все.

Размер пособия составит 50% от регионального прожиточного минимума. Ранее – 814,46 руб. (районный коэффициент 15%) и 849,88 руб. (при 20%).

Выплачивать подобие будет не Фонд социального страхования РФ (ФСС), а Пенсионный фонд России. Причем право на него получат только те женщины, у которых размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания. Ранее такого ограничения не было. Зато теперь факт работы, службы или учебы не важен.

Алтайская правда