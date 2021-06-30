Горняк22: Участники Крестного хода в Алтайском крае прошли пешком более 90 км за три дня

За три дня пути к чудотворной Коробейниковской иконе Божьей Матери более 90 километров пешком прошли паломники, идущие Крестным ходом из Барнаула до Коробейниково. Из них на третий день – 22 км.

Переход от Калманки до Красноярки был сложным, шли по проселочным дорогам. Последние 6 километров дороги были покрыты щебёнкой, поэтому и без того стертые большими переходами ноги у многих покрылись новыми мозолями.

Но крестоходовцы не унывали, ведь прошло уже три дня пути. Среда — переломный день. После неё останется три дня до праздничной литургии, когда их усилия будут вознаграждены благодатью, исходящей от чудотворной иконы.

В среду, 30 июня паломником предстоит дойти до села Белово. Они двинутся в путь после литургии и завтрака. День обещает быть жарким, так что паломники запасаются водой.

Алтайская правда