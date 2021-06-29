Горняк22: На цирковом представлении в Барнауле олень напал на дрессировщицу

Северный олень Фото: pixabay.com

Барнаульцы возмущены, что в цирке не продумана безопасность зрителей: когда на арену выводят хищников, то люди оказываются не защищены никаким барьером

Видео нападения оленя на дрессировщицу, которое произошло в ходе циркового представления в Барнауле, опубликовали в группе Barnaul22 в социальной сети «ВКонтакте».

На одном из представлений олень неожиданно напал на дрессировщицу. На кадрах хорошо видно, что животное кинулось на женщину и пыталось пригвоздить ее рогами к борту арены. На помощь к женщине подбежали ассистенты и увели оленя.

Зрители также возмущены, что арена в цирке никак не была ограждена, при этом на ней выступали дикие животные.

В пример барнаульцы приводят момент циркового номера с леопардом – хищника отправили на высоту, однако из всех средств безопасности была лишь привязанная к нему веревка.

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