Горняк22: Темпы вакцинации от коронавируса в Алтайском крае выросли в девять раз

Вакцина "Спутник V" Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

В регионе наблюдается спрос на вакцинацию – в мобильных пунктах и поликлиниках выстраиваются очереди из желающих. Вакцина сейчас есть во всех муниципалитетах

По сравнению с майскими показателями темп вакцинации в Алтайском крае вырос в девять раз, сейчас в сутки в среднем прививается 4,5 тыс. человек. Об этом на оперативном совещании в правительстве края рассказал глава алтайского минздрава Дмитрий Попов.

Ожидается, что регион в ближайшее время выйдет на показатели в 10-12 тыс. вакцинирующихся человек в сутки, на что обратил внимание губернатор Виктор Томенко.

Вакцина для этого есть – только за прошлую неделю в край поступило более 55 тыс. доз. Для того чтобы принимать такое количество желающих, в минздраве намерены увеличить и число прививочных кабинетов.

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