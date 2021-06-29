Горняк22: Губернатор Томенко привился от коронавируса и рассказал о чувстве легкости
Виктор Томенко поставил вакцину от коронавируса Фото: @gubernator_tomenko
Виктор Томенко рассказал, что поставил прививку как только у него снизился уровень антител, потому что раньше прививаться было нецелесообразно
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 28 июня поставил первый компонент прививки от коронавируса и рассказал о впечатлениях после вакцинации. Этим он поделился со своими подписчиками в сети Instagram.
«Из ощущений – чувство легкости оттого, что наконец-то и у меня появилась такая возможность», – написал он.
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Он подчеркнул, что эпидобстановка в крае остается напряженной, поэтому призвал всех жителей региона привиться. По его словам, для этого есть все условия – в крае работает более 80 стационарных пунктов и более двух десятков передвижных мобильных комплексов.
«Если вы не болели, если количество антител у вас снижается, если вы переболели коронавирусом более чем полгода назад, то пройдите вакцинацию», – обратился губернатор к жителям региона.