Горняк22: С 28 июня без горячей воды останутся 87 тысяч барнаульцев

Водопроводный кран. Вода Фото: pexels.com

С 28 июня до середины июля в краевом центре проведут четвертый этап опрессовки теплосетей по контуру Барнаульской ТЭЦ-3

С 28 июня по 7 июля горячую воду в Барнауле отключат потребителям Индустриального и Железнодорожного районов. Под отключение попадают жители домов на улицах Советской Армии, Взлетной, Транзитной, Попова и Павловского тракта. Кроме того, горячей воды не будет в барнаульских поселках Южный и Новосиликатный. Об этом рассказали в пресс-службе СГК Барнаул.

Всего от горячей воды будут отключены 87 тысяч жителей города. На карте дома, которые попадают под отключение, окрашены в сине-голубой цвет.

БарнаулКарта Барнаула с улицами и номерами домов онлайн — Яндекс.Карты

Сообщается также, что температура воды на время опрессовки в трубопроводах не будет превышать 40 градусов.

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