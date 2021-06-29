Горняк22: Что известно о состоянии МакSим и правда ли, что ее подключили к ЭКМО

Кислород. Терапия. Болезнь Фото: Pixabay

МакSим находится в больнице в тяжелом состоянии уже больше недели. Появилась информация о том, что ИВЛ уже не справляется и певицу подключили к ЭКМО. Разбираемся, что известно о состоянии МакSим

«Комсомольская правда» со ссылкой на друзей певицы рассказала, что МакSим подключили к аппарату ЭКМО – экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Экстракорпоральная мембранная оксигенация — инвазивный экстракорпоральный метод насыщения крови кислородом, который используется при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности, пишет Znak.

Представитель певицы опровергла RT эту информацию.

«У меня нет такой информации, я бы не стала доверять источникам, разместившим ее», – заявила официальный представитель.

Состояние певицы остается крайне тяжелым, уточняет РИА Новости.

Процент поражения легких у 38-летней артистки достиг критических 80%. Она уже неделю находится в медикаментозной коме.

О том, что МакSим попала в реанимацию, стало известно 15 июня. Девушка почувствовала себя плохо на концерте в родной Казани за три дня до этого – со сцены ее увели под руки.

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