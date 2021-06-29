Горняк22: Что известно о новом шоу, которое Бузова будет вести на ТНТ

Ольга Бузова Фото: Фото: instagram.com/@buzova86

Ольга Бузова объявила, что на телевидении выйдет сразу несколько новых шоу с ней в качестве ведущей. Ради съемок одного из них теледива на месяц уехала в Африку

На телеканале «ТНТ» выйдет сразу несколько шоу с участием Ольги Бузовой, сообщает «Вокруг-ТВ». Этой информацией певица поделилась с подписчиками в Instagram.

«Это будут очень крутые, наполненные эмоциями шоу!» – пообещала она.

По информации издания StarHit, одним из новых шоу с Ольгой Бузовой станет «Звезды в Африке». Это рабочее название программы. В экстремальное путешествие с Бузовой отправится отряд российских знаменитостей.

«Подробностей пока выдать не можем, но отсыл к «Последнему герою», конечно, будет. А вот строить любовь от участников никто требовать не будет», – рассказали журналистам источники.

В декабре 2020 года реалити-шоу «Дом-2» на ТНТ завершилось. Проект переехал на канал «Ю» вместе со многими своими звездами. Кроме Бузовой, которая отказалась менять кнопку. По слухам, руководство ТНТ пообещало ей сразу несколько новых проектов.

Ранее «Толк» писал о том, как Бузова пришла на «Матч-ТВ», чтобы поддержать сборную России по футболу. В итоге она похвасталась фигурой, назвала Черчесова своим фанатом, обозвала Губерниева «дно» и «не мужик» и расплакалась.

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