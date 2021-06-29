Горняк22: +178 случаев: коронавирус продолжает сражать жителей Алтайского края
Коронавирус. Лекарства Фото: pexels.com
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Алтайском крае остается напряженной – с каждым днем растет число выявляемых случаев, многие заболевшие переносят инфекцию тяжело
178 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Алтайском крае за минувшие сутки, умерли семь человек. Всего на 28 июня в регионе зарегистрировали 54 059 человек с ковидом с начала пандемии, в том числе оказались заражены 3 645 детей в возрасте до 17 лет, сообщает оперативный штаб региона.
Продолжает увеличиваться и число тяжелобольных с коронавирусом – сейчас их уже 356 человек (неделю назад было 274). При этом 138 человек врачи подключили к аппаратам ИВЛ (21 июня таких пациентов было 114).
Коронавирус в Алтайском крае 28 июня
- За сутки в регионе умерли семь больных ковидом, все от инфекции. Общее число летальных исходов – 3 414.
- 14 человек выздоровели за сутки. Всего переболели инфекцией 47 177 человек.
- С подтвержденным диагнозом в госпиталях находятся 1 678 человек. Еще 415 – с пневмонией и неподтвержденным ковидом.
- Всего в крае развернуто 2 897 коек для ковидных больных. Свободными остаются 863 места.
- 1 958 тестов на ковид сделали на Алтае за сутки.
- Прививаются от инфекции сейчас 321,2 тыс. жителей региона.
Новые случаи коронавируса за сутки
Барнаул – 78,
Бийск – 19,
Заринск – 11,
Славгород – 8,
Рубцовск и Первомайский район – по 7,
Камень-на-Оби – 6,
Шипуновский район – 5,
Бийский, Змеиногорский и Тальменский районы – по 4,
Кулундинский – 3,
Благовещенский, Бурлинский, Крутихинский, Родинский, Поспелихинский, Целинный и Шелаболихинский районы – по 2,
Новоалтайск, ЗАТО Сибирский, Каменский, Ключевский, Косихинский, Рубцовский, Солтонский и Третьяковский районы – по 1.