Горняк22: +178 случаев: коронавирус продолжает сражать жителей Алтайского края

Коронавирус. Лекарства Фото: pexels.com

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Алтайском крае остается напряженной – с каждым днем растет число выявляемых случаев, многие заболевшие переносят инфекцию тяжело

178 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Алтайском крае за минувшие сутки, умерли семь человек. Всего на 28 июня в регионе зарегистрировали 54 059 человек с ковидом с начала пандемии, в том числе оказались заражены 3 645 детей в возрасте до 17 лет, сообщает оперативный штаб региона.

Продолжает увеличиваться и число тяжелобольных с коронавирусом – сейчас их уже 356 человек (неделю назад было 274). При этом 138 человек врачи подключили к аппаратам ИВЛ (21 июня таких пациентов было 114).

Коронавирус в Алтайском крае 28 июня

За сутки в регионе умерли семь больных ковидом, все от инфекции. Общее число летальных исходов – 3 414.

14 человек выздоровели за сутки. Всего переболели инфекцией 47 177 человек.

С подтвержденным диагнозом в госпиталях находятся 1 678 человек. Еще 415 – с пневмонией и неподтвержденным ковидом.

Всего в крае развернуто 2 897 коек для ковидных больных. Свободными остаются 863 места.

1 958 тестов на ковид сделали на Алтае за сутки.

Прививаются от инфекции сейчас 321,2 тыс. жителей региона.

Новые случаи коронавируса за сутки

Барнаул – 78,

Бийск – 19,

Заринск – 11,

Славгород – 8,

Рубцовск и Первомайский район – по 7,

Камень-на-Оби – 6,

Шипуновский район – 5,

Бийский, Змеиногорский и Тальменский районы – по 4,

Кулундинский – 3,

Благовещенский, Бурлинский, Крутихинский, Родинский, Поспелихинский, Целинный и Шелаболихинский районы – по 2,

Новоалтайск, ЗАТО Сибирский, Каменский, Ключевский, Косихинский, Рубцовский, Солтонский и Третьяковский районы – по 1.

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