Горняк22: Пациенты ковидных госпиталей Новосибирска рассказали о нехватке мест в больницах

Врачи Фото: pixabay.com

В ковидных госпиталях Новосибирска из-за нехватки мест в палатах больных размещают в коридорах на дополнительных кушетках

Больные коронавирусом заполнили ковидные госпитали Новосибирской области. Из-за нехватки мест пациентов начали размещать в коридорах на кушетках. Об этом рассказала 49-летняя жительница Новосибирска, сообщает НГС.

«14 июня у меня поднялась температура. Утром вызвала врача. Он пришел только днем 16 июня. Взял мазок. До этого я неоднократно звонила, говорила, что у меня онкология», – вспоминает пациентка.

По словам больной, через несколько дней состояние ее ухудшилось. 22 июня скорая помощь привезла ее в больницу, где у женщины выявили пневмонию, и госпитализировали. Результатов теста на тот момент еще не было. Пациентка рассказала, что ждала в больнице около девяти часов, чтобы врачи ее осмотрели.

«Пока я сидела, мне позвонили из поликлиники и сказали, что тест показал ковид. Очень плохо, что нет единой базы пациентов: поликлиника никуда их не передает, больница их не видит», – подчеркнула женщина.

По ее словам, из-за нехватки мест в палатах в настоящее время она лежит на одной из кушеток в коридоре больницы. При этом пациентов с каждым днем становится все больше.

«Дома со мной живут 65-летний муж, 75-летняя мама и дочка. По идее, им должны были сообщить, что они обязаны соблюдать режим самоизоляции. Но никто ничего им не сказал», – объяснила она.

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