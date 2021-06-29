Горняк22: Компанию «Эвалар» наградили за лучший социальный проект России

Диплом Фото: пресс-служба "Эвалар"

Всероссийская ежегодная программа «Лучшие социальные проекты» существует с 2010 года и ежегодно в ней принимает участие около 100 компаний и организаций

Компания «Эвалар» за безвозмездное обеспечение антисептиками уязвимых слоев населения получила награду в категории «Неравнодушные. Поддержка и помощь» в национальной премии «Лучшие социальные проекты России».

Ежегодная премия состоялась 24 июня – это одно из самых крупных мероприятий в сфере корпоративной социальной ответственности.

В марте 2020 года компания «Эвалар» менее чем за неделю переоборудовала три линии по выпуску косметических средств под выпуск антисептиков «ОРВИС». При этом было решено безвозмездно отправить первую партию продукции в наиболее пострадавшие от коронавируса регионы – Москву и Сибирский федеральный округ.

«Основная миссия нашей компании – сохранять и укреплять здоровье, поэтому с началом пандемии мы приняли решение безвозмездно передать 60 тысяч антисептиков волонтерам и домам престарелых», – отметила гендиректор компании Лариса Прокопьева.

Ранее «Толк» сообщал, что главу компании «Эвалар» Ларису Прокопьеву наградили почетной грамотой ТПП России. Сегодня компания экспортирует свою продукцию более чем в 20 стран мира.

ТОЛК