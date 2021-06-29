Горняк22: Народные приметы 29 июня. В чем помогает Тихон Тихий
Молитва. На коленях Фото: Pexels с сайта Pixabay
29 июня православная церковь чтит память святителя Тихона, епископа Амафунтского. На Руси его прозвали Тихоном Тихим и молились об утешении и исцелении
О чем молятся святому Тихону
Святого Тихона Тихого молили об успокоении в тревоге и об исцелении от зубной боли. Его называли не только «тихим», но и «утишителем» – от слова «тишина».
Народные обычаи на 29 июня
К этому дню все посевные работы завершали и начинали удобрять поля навозом. Этот труд был тяжелым, но необходимым, пишет Fearst-guide.com. Для работников вечером устраивали праздники – «толоки» – с застольем, вином, песнями и плясками. Прежде всего это была помощь бедным семьям.
Народные приметы на погоду и урожай
Мелкий дождь предвещает затяжную непогоду.
Если и ночью, и вечером на небе видна белесая полоска Млечного Пути, впереди – солнечные дни.
С утра у папоротника листья свернулись – к жаркому дню.
Закрытые цветки полевого вьюна и гвоздики – признак приближающегося ненастья.