Горняк22: Проблемы производителей подняли работники «Брюке» на встрече с депутатом Госдумы
Депутат Государственной Думы от Алтайского края Иван Лоор, побывав на маслосырзаводе ООО «Брюкке», назвал его предприятием высокой культуры. По словам парламентария, после модернизации производства оно стало неузнаваемым, настолько изменилось в лучшую сторону в техническом плане.
«Это предприятие европейского уровня, на котором удается сохранять высокую технологию, культуру, порядок. Это заслуга руководителя и тех людей, которые здесь работают», — подчеркнул депутат.
Генеральный директор ООО «Брюкке» Петр Боос поделился планами по расширению маслосырзавода. В скором будущем здесь появится цех по производству мороженого, оборудование для которого планируют закупить в Германии.
Во время визита обсуждались злободневные для производителей темы – автоматизированная информационная система «Меркурий», работа в которой отнимает не только много времени, но и финансов, обилие подделок и фальсификата на рынке молочной продукции, а также посреднические схемы, которые приводят к удорожанию товара для потребителя.
«В правительстве сейчас работают над тем, чтобы создать такие условия для сельхозтоваропроизводителей, чтобы от поля, фермы до прилавка все было в одном производственном технологическом цикле, тогда и цена будет приемлемая, и качество хорошее» — прокомментировал обращения производственников Иван Лоор.
Напомним, на предприятии «Брюкке» в сутки перерабатывается 60 тонн молока, ежедневно производится 5-7 тонн готовой продукции, из них 800-900 кг сливочного масла, 1,5-3 тонны цельномолочной продукции, а также сыр семи сортов. На маслосырзаводе используется только натуральное молоко.