Горняк22: 80-летие со дня рождения народного артиста Валерия Золотухина отметили в Алтайском крае

Фото Евгений НАЛИМОВ

На Алтае отмечают 80-летие со дня рождения народного артиста Валерия Золотухина. В большой праздничной афише – театральная премьера, песенный фестиваль, концерты, несколько музейных выставок, презентация издания и творческие встречи друзей и коллег по цеху нашего земляка.

Всегда щемящее чувство

В среду в Барнаул прилетели главные гости – актриса МХАТа им. М. Горького Ирина Линдт с сыном Иваном Золотухиным, народный артист России Вениамин Смехов и его дочь, заслуженная артистка Алика Смехова, друзья Валерия Сергеевича – заслуженные артисты Валерий Черняев и Любовь Чиркова.

Ирина Линдт и Иван Золотухин на Алтае в последний раз были два года назад, еще до пандемии, когда отмечали в зале «Сибирь» пятилетие Культурного фонда Валерия Золотухина большим концертом. В ГМИЛИКА на открытии новой мемориальной экспозиции «Валерий Золотухин и Алтай» (на ней представлены фотографии, письма и документы из фондов музея) Ирина Линдт сказала:

– Я на Алтай приезжаю чаще, чем на свою родину в Алма-Ату. С тех пор как родственники разъехались по разным уголкам страны, я там стала бывать очень редко, а здесь практически каждый год, иногда и по два раза. Алтай мне настолько всегда напоминал мою родину – тот же климат, та же природа, те же запахи, тот же вкус у продуктов – что всегда было такое щемящее чувство. Сейчас мы приезжаем с Иваном к Валерию Сергеевичу в Быстрый Исток, чтобы положить цветочки, посидеть, поговорить с ним. С одной стороны, к себе домой, с другой – к нему в гости. Валерий Сергеевич не зря говорил: «Похороните меня на родине». Честно говоря, нигде мы так не нужны, как на родине. То, как хранят о нем память здесь, не сравнить ни с какой Москвой.

За это актриса поблагодарила всех поклонников творчества Валерия Золотухина, а также его односельчан из Быстрого Истока.

Дневники и письма

На самом деле в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая в один день открылись сразу три выставки. Помимо мемориального зала, в котором деятельности Валерия Золотухина на благо родного края были посвящены несколько разделов ценных фотографий и документов, сейчас здесь работает экспозиция московского фотографа Александра Блотницкого «Нам сердце исцелит любовь».

Представленные на ней снимки были сделаны автором в течение четырех лет во время мероприятий Общенациональной программы «В кругу семьи» – ГМИЛИКА впервые рассказывает об участии Золотухина в закладке и открытии скульптурных композиций «Святые благоверные Пётр и Феврония Муромские» в городах России. А выставка «Знаю, это было не зря» представляет живописные и графические работы членов барнаульского клуба «Художник», посвященные народному артисту.

Вечером 23 июня в Молодёжном театре Алтая состоялся показ спектакля «Пой, Вовка…», поставленного специально к 80-летию Золотухина по его автобиографической прозе (премьера прошла в мае). Режиссер спектакля – артист МТА Анатолий Кошкарёв, которому посчастливилось работать на одной сцене с Валерием Сергеевичем, – взял за основу его повести «Дребезги» и «На Исток-речушку, к детству моему», дневники и письма. Так что жанр новой постановки в театре обозначили как «дневники». Центральный герой – автобиографичный персонаж Вовка, сыгранный по очереди воспитанником школы-студии МТА Глебом Поповым (в детстве), Иваном Протасовым (в юности) и Дмитрием Борисовым – в пору студенчества.

«Немногим так повезло»

Премьера МТА, кстати, удостоилась лестных отзывов московских гостей – чуть позже, во втором отделении, они провели вечер памяти Валерия Сергеевича: читали стихи, пели его любимые песни и делились дорогими воспоминаниями.

– Я сделал о нем фильм. В нем Валерий Золотухин сидел рядом со мной, мы вспоминали, смеялись, а потом появлялись те, кто о нем хорошо говорил, – рассказал со сцены Вениамин Смехов. – И я видел, как радостно ему было слышать, что говорили о нем Юнгвальд-Хилькевич, Марк Розовский и артисты Театра на Таганке. И я догадываюсь, как широко сейчас улыбается душа Валерия Золотухина, когда он слышит ваши реакции, когда в первом отделении так чудесно, сердечно, взволнованно, неудержимо и талантливо работали артисты по его прозе…

Кроме того, Вениамин Смехов поделился со зрителями хулиганским письмом, которое написали ему в Москву в 1968 году Владимир Высоцкий и Валерий Золотухин, которые оказались в Красноярском крае на съемках фильма «Хозяин тайги» и жили в одном доме.

Алика Смехова, впервые приехавшая на Алтай, заявила, что ее участие в праздничных мероприятиях совершенно не случайно:

– Немногим так повезло: первыми в жизни, кого я увидела, когда мне было два или три дня, оказались три замечательных, потрясающих артиста – слово «великие» я стараюсь не произносить. Это мой папа Вениамин Смехов, Валерий Сергеевич Золотухин и Владимир Семенович Высоцкий, которые пришли в роддом поздравить мою маму с тем, что я родилась в Международный день театра. Тем самым они меня благословили, и я стала актрисой, – пошутила Смехова. – Для меня Валерий Сергеевич не просто замечательный артист, любимый всеми и оставивший огромный след в культуре нашей страны, – это мое детство, Театр на Таганке, где служил мой отец, и они были очень дружны.

Выступая с благодарностью гостям праздничных мероприятий, губернатор края Виктор Томенко также отметил:

– Этот человек, как мне представляется, занимает особое место в ряду выдающихся деятелей культуры нашей страны. Его талант, безграничное обаяние, энергия, мастерство – все это позволило создать запоминающиеся образы в театре и кино, известные каждому жителю страны. Но мы, жители Алтайского края, знаем Валерия Золотухина не только как выдающегося артиста, оставившего след и в литературе, но и как человека, который по-настоящему искренне и безгранично любил свою малую родину. И доказывал это делами. Вот и Молодёжный театр Алтая продолжает свое развитие, готовит новые постановки, участвует в фестивалях и ведет большую образовательную программу – все это тоже наследие Валерия Сергеевича, который с 2003 года был художественным руководителем театра.

Алтайская правда