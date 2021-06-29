Горняк22: Бракк – дело хорошее. История необычной многодетной молодой семьи из Алтайского края

Фото Олег БОГДАНОВ

Люди с ограниченными возможностями здоровья много раз опровергали этот навешенный обществом ярлык, поднимаясь над собой, создавая семьи и рожая детей, совершенствуясь в любимом деле, делая мир лучше и ярче. Из этой породы – многодетная молодая семья Бракк из Ребрихинского района.

В переводе не нуждается

Благоухающая зеленая усадьба. Добротный, ухоженный дом. Трое ладных ребятишек: Максим, Алина и Дмитрий. Доверительный, глаза в глаза, рука в руке, разговор. И награды, множество грамот и дипломов – за достижения спортивные, семейные, общественные. Это Наталья и Юрий, наши сегодняшние герои.

О том, что могут возникнуть сложности в общении с супругами, нас предупредили заранее. Наталья не слышит с рождения, у Юрия – слуховой аппарат. Однако все страхи и сомнения в этом гостеприимном доме быстро развеялись. Барьеров в общении с супругами мы не почувствовали. Хозяйка хорошо читает по губам, а «переводить» помогает ее муж, который каждую свободную минуту старается быть рядом со своей половинкой.

Из-за этой своей особенности они учились сначала в одной из специализированных школ Барнаула, затем – в училище, где парень осваивал специальность мебельного мастера, а его невеста – повара. Свадьбу сыграли в 2008 году, глава семьи, родом из Баева, переехал на родину жены, в Клочки Ребрихинского района. В 2009-м родили первенца Дмитрия.

Семейное увлечение спортом началось неожиданно для них самих, пожалуй.

Однажды им позвонил председатель спорткомитета администрации района Сергей Тарасов и предложил поучаствовать в зимней олимпиаде сельских спортсменов. Времени на подготовку практически не было, и супруги сначала удивились: как, прямо вот так встать и бежать? «Да», – ответил Сергей Гурьянович.

Они побежали всей семьей и с тех пор не останавливаются. В 2020-м стали победителями эстафеты родительского подвига «Согрей теплом родительского сердца» на районном и краевом этапах, причем «на крае» защищали честь ребрихинцев в номинации многодетных семей наравне

с людьми, у которых норма здоровья. Зимой этого же года стартовали на краевой зимней олимпиаде сельских спортсменов, а совсем недавно, в мае, отобрались на летнюю.

– Вы понимаете, из наших Клочков никто никогда никуда не выезжал, не побеждал. А мы попробовали – получилось, и теперь уже команду увлеченных людей пробуем вокруг себя собрать, – счастливо улыбается Наташа.

Самое правильное

Глава семейства работает в фермерском хозяйстве своего тезки, Юрия Бакушкина. Наталья трудоустраивается по возможности. Нет, работы не чурается никакой, но не всякая ей по силам. Домохозяйка она отменная, рукодельница знатная, и «по борщам у нее пятерка», как у героини старого фильма – в буквальном смысле. Еду в этом доме любят простую – салаты, жареную картошку, борщи хоть каждый день готовь, рассказывает женщина, довольная аппетитом своих домочадцев.

Но не пытайтесь представить ее человеком, который из-за особенностей здоровья запер себя в четырех стенах. Наталья – другая. Помимо одной отдушины, спорта, есть еще и вторая – местный Дом культуры, сельский храм искусств. Молодая женщина прекрасно танцует, ставит хореографические номера для самодеятельных коллективов, занимается пантомимой и театрализованными сценками. Люди, мало знающие Наталью, поначалу с недоверием относятся к таким талантам. Как, мол, без слуха-то, ведь главное в танце – музыка, ритм. Но, узнав, перестают удивляться этому врожденному их чувству.

Директор Дома культуры Надежда Долгова считает семью Бракк одной из лучших в селе, а Наталью – незаменимой энтузиасткой, способной и яркими идеями по оформлению сцены блеснуть, и профессиональный мейкап сделать артистам, и из старых отрезов создать коллекцию сценических костюмов. Ее дети всегда рядом. Без морализаторства и с интересом они учатся вот такому восприятию жизни. Радостному, а потому самому правильному.

Ребрихинский район

Алтайская правда