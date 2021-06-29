Горняк22: Участники Крестного хода в Алтайском крае прошли пешком 65 км

За два дня пути к чудотворной Коробейниковской иконе Божьей Матери 65 км пешком прошли паломники, идущие Крестным ходом из Барнаула до Коробейниково. Из них на второй день — более 25 километров.

После утреней литургии и причастия 28 июня паломники выдвинулись из лагеря, разбитого у села Новороманово в Калманку Калманского района. Первая половина дня оказалась прохладной. Крестоходовцев обдувал в пути ветерок, поэтому с мошками бороться на полевых дорогах, окружённых полями и лесополосами, бороться почти не пришлось. Потом показалось солнце, и идти стало тяжелее. Спасала вода.

В пути было сделано три привала, на каждом из которых читали акафисты Божией Матери. Когда отдых заканчивался, паломники подходили к священникам, получали благословение и шли дальше. По словам крестоходовцев, благословение от священника и Иисусова молитва дают силы в пути.

Вечером паломники разбили лагерь у речки рядом с селом Калманка Калманского района.

Так как централизованного питания в этом году из-за пандемии в лагере нет, а крестоходовская полевая кухня готовит к приходу людей только кипяток, паломники объединяются и готовят себе ужин сами на газовых горелках. Вечером после прочтения молитв небольшими группами по 10-12 человек садятся трапезничать, накрывая стол разрешёнными постом блюдами. В меню у паломников суп из рыбных консервов, вареный картофель, китайская лапша, орехи, фрукты и зелень.

Подкрепившись, они благодарят Господа за пищу и ложатся пораньше спать, потому что к утреней литургии, которая начинается в 7.00 или в 7.30 утра, предстоит еще вычитать утрешние молитвы и молитвы, полагающиеся перед причастием.

Потом следует завтрак и сборы в дорогу. Следующая ночёвка — в Красноярке.

Калманский район

Алтайская правда