Горняк22: Экотехнопарк не будут строить в Первомайском районе

Жители села Березовка Первомайского района начали сбор подписей под обращением к губернатору Виктору Томенко с просьбой не строить экотехнопарк с полигоном ТКО. Информация о намерении возвести такой объект прозвучала накануне в СМИ.

Сельчане были недовольны тем, что этот очень важный вопрос решается без их участия. Есть у них и претензии к экологической безопасности будущего объекта.

28 июня ситуация была рассмотрена на совещании у заместителя председателя правительства Алтайского края Александра Лукьянова. В результате было решено, что строить экотехнопарк в Первомайском районе не будут. Это решение названо окончательным.

«Решения о строительстве таких объектов, а также переводе земель сельхозназначения рассматривается всегда на заседании рабочей группы. Взвешиваются все «за» и «против». При этом обязательно учитывается мнение населения. Что касается строительства в Первомайском районе завода по сортировке и переработке отходов, то согласования нет», — цитирует пресс-служба губернатора слова Александра Лукьянова.

Первомайский район

Алтайская правда